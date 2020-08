Immer weniger Kassenärzte? ÖGK und Ärztekammer widersprechen

Patientenanwalt Alexander Wolf bemängelte vergangene Woche die Entwicklung vom Kassenarzt- zum Wahlarztsystem in Vorarlberg. Diese Entwicklung gebe es aber gar nicht, sagen Ärztekammerpräsident Michael Jonas und ÖGK-Landeschef Manfred Brunner.

Vorarlbergs Patientenanwalt Alexander Wolf stellt in Vorarlberg eine Entwicklung weg vom Kassenarzt- hin zum Wahlarztsystem fest. Diese gelte es "mit Sorge" zu betrachten, so Wolf am Freitag in seiner Mitteilung zum Jahresbericht 2019. Als Hauptthema im Krankenanstaltenbereich nannte Wolf die Wartezeit. In Schadensangelegenheiten wurden knapp 1,1 Mio. Euro an Patienten ausbezahlt. Einige Kassenärzte hätten laut Wolf 2019 zunächst ihre Praxis geschlossen und dann als Wahlärzte wiedereröffnet. Von knapp 650 Ärzten mit Ordination führten mittlerweile 333 eine Wahlarztordination.