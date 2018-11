Immer mehr im Alter arm dran

Immer mehr Menschen sind im Alter buchstäblich arm dran. Grund ist ein Mix aus niedrigen Pensionen und hohen Schulden.

Wie auch bei Erwerbstätigen gibt es bei Pensionisten eine Einkommensschere. So bleiben 15 Prozent der Männer, aber ganzen 38 Prozent der Frauen weniger als 6000 Euro netto im Jahr bzw. durchschnittlich 500 Euro im Monat. Peter Kopf ist vor diesem Hintergrund mit berührenden Schicksalen konfrontiert. Gerade vor Weihnachten: „Mit einer Frau habe ich mir lange überlegen müssen, wie sie sich zumindest ein symbolisches Geschenk für ihre Enkelkinder leisten könnte.“

Unterschätzter Übergang

Allerdings: Offene Kredite können im Alter in jedem Fall verhängnisvoll werden. „Viele unterschätzen den Sprung vom Erwerbseinkommen in die Pension“, so Kopf: „Dann geht sich das unter Umständen nicht mehr aus.“ Stirbt ein Partner und bleibt der andere mit einer Bürgschaft zurück, werde es besonders schlimm. Zumal es sich da eher um Frauen handelt, die weniger haben und statistisch länger leben.