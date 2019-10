Immer mehr Hass im Netz - Was tun wir dagegen?

"Du bist hässlich. Du blödes Schwein. Diesem Asylantenpack sollte man einfach mal aufs Maul hauen" - Hass im Netz wird immer mehr. Was man dagegen tun kann, lesen Sie hier.

Ruhe bewahren

In einem ersten Schritt sei es wichtig, Screenshots zu machen, sagt Daniela Grabovac von der Anti-Diskriminierungsstelle gegenüber Vorarlberg Heute. "Also zu sichern, was gegen mich gepostet wurde." Um rechtlich intervenieren zu können, sei es wichtig, herauszufinden, wer der Urheber hinter den Postings ist. "Ganz wichtig ist auch, ruhig zu bleiben, bis zehn zu zählen und zu überlegen, was man darauf antworten könnte", so Grabovac weiter.