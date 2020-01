Immer auf der Suche nach lustigen Geschichten

Das Schottar Echo feiert 35-jähriges Jubiläum.

Dornbirn. Wenn am 21. Februar die 35. Ausgabe vom Schottar Echo erscheint, wird Bruno Ulmer vom gleichnamigen Café in Haselstauden der Erste sein, der einen Blick ins närrische Blättle werfen darf. Eine Tradition, die seit jeher gepflegt wird, ist der „Kult-Haselstauder“ doch Mentor der ersten Stunde und noch ein echtes Original. „Genau an diesen mangelt es leider immer mehr. Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahren verändert, Originale sterben aus und das macht es für uns nicht einfacher“, zeigt sich Peter Alge besorgt. Gemeinsam mit Gerald Bischof, Gerhard Pierer (Zeichnungen) und Nina Winkler (Korrekturen) bilden sie das ambitionierte Team der Fasnatzeitung „Schottar Echo“.

Bereits in den Jahren 1920 bis Anfang 1930 gab es bereits verschiedenen Faschingszeitungen in Haselstauden. Der Name Schottar wird von einem Expositus Schott abgeleitet, der 1792 zur Eröffnung der Pfarrkirche in Haselstauden tätig war. Die Interessengemeinschaft „Schottar Echo“ wurde schließlich 1984 mit damals noch 25 Mitgliedern gegründet. 1985 erschien dann die 1. Ausgabe, die damals noch im „Fahrverkauf“ persönlich zugestellt wurde. Von 1998 bis 2003 pausierte der Schottar Echo wegen Beitragsmangel, erlebte 2004 aber einen Neustart in abgespeckter Version.