Im Zentrum: "Drastische Maßnahmen – Verliert Österreich die Kontrolle?"

Österreich bereitet sich auf neue, weitreichende Schritte der Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor. Seit Tagen steigt in ganz Europa die Zahl der positiv Getesteten, auch in Österreich wird täglich ein neuer Rekordwert verzeichnet. Die zweite Virus-Welle ist da. Der Lockdown kommt. Die Meinungen gehen auseinander, welche Maßnahmen die richtigen sind.

Unbestritten ist nur die Folge der steigenden Infektionsfälle: Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern nimmt dramatisch zu. Wann gerät das Gesundheitssystem in Österreich an seine Grenzen? Kann Österreich gar die Kontrolle über die Pandemie verlieren?