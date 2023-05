Im Zeichen von Musik und Wissenschaft

Präsentation vorwissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen des Vorspielabends des BORG Egg.

Lingenau. Ein abwechslungsreiches Programm des musischen Zweiges des BORG Egg sowie acht vorwissenschaftliche Arbeiten werden am Mittwoch, 31. Mai, um 19.00 Uhr im Wäldersaal in Lingenau präsentiert. Auch heuer werden im Rahmen des Vorspielabends des musischen Zweiges, bei dem sowohl solistische Beiträge als auch Musikstücke von Ensembles zu hören sein werden, eine Auswahl an vorwissenschaftlichen Arbeiten der Maturantinnen und Maturanten vorgestellt.

Dieses Jahr präsentieren Jana Grassl (Die Zukunft des Europaschutzgebiets Bregenzerachschlucht), Shiyar Kousa (Programmierung eines eigenen 3D-Spiels), Julius Vögel (Entstehung und Entwicklung der subkulturellen Kunstform Graffiti), Alina Flatz (Ahnenforschung am Beispiel der Familie Albrecht), Lea Peter (Lebensmittelverschwendung), Leonie Albrecht (Influencer Marketing), Alma Flatz (Anwendung der CRISPR/Cas9-Methode am Menschen) und Lina Rüscher („Holz100 – Uraltes Wissen und moderne Technologie in Kombination”) ihre Arbeiten. Alle Interessierten sind zu diesem Abend, der der Musik und der Wissenschaft gewidmet ist, herzlich eingeladen. ME