Im Zeichen von Musik und Wissenschaft

Präsentation vorwissenschaftlicher Arbeiten im Rahmen des Vorspielabends des BORG Egg.

Egg. Ein abwechslungsreiches Programm des musischen Zweiges des BORG Egg sowie sechs vorwissenschaftliche Arbeiten werden am Freitag, den 24. Mai 2019 um 19.00 Uhr, im Musiksaal des BORG Egg präsentiert. Auch heuer werden im Rahmen des Vorspielabends des musischen Zweiges, bei dem sowohl solistische Beiträge als auch Musikstücke von Ensembles zu hören sein werden, eine Auswahl an vorwissenschaftlichen Arbeiten der Maturantinnen und Maturanten vorgestellt.

Große Vielfalt an Themen

Dieses Jahr präsentieren Marcel Blank (Das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in Luftfahrzeugen), Agnes Bilgeri (Hexenprozesse in Vorarlberg), David Tartarotti (Quantencomputer – Vision oder Realität), Henriette Bemetz (Autismus – Spektrum – Störung), Julia Jackel (Die Farbe Grau) und Melanie Köpfle (Der Mond unser stetiger Begleiter) ihre Arbeiten. Alle Interessierten sind zu diesem Abend, der der Musik und der Wissenschaft gewidmet ist, herzlich eingeladen. ME