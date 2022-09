Im zehnten Anlauf soll es endlich klappen

SPG Altach/Vorderland gastiert beim Vizemeister SK Sturm Graz.

Nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Bergheim und einer einwöchigen Länderspielpause tritt die neuformierte SPG SCR Altach/FFC Vorderland erstmals auswärts an. Gegen den mehrfachen österreichischen Vizemeister SK Sturm Graz am Sonntag, 12.30 Uhr braucht es eine starke Leistung des Vorarlberger Vertreter in der Bundesliga um Zählbares aus der Steiermark zu entführen.