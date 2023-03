Im "Wohnzimmer" sorgte Markus Linder für beste Stimmung

Der Rankweiler Entertainer bot im Vinomnasaal ein fast zweistündiges Spitzenprogramm.

RANKWEIL. Knapp zweihundert Mitglieder vom Seniorenbund Rankweil waren am vergangenen Sonntagvormittag im gut gefüllten Rankweiler Vinomnasaal von der eineinhalbstündigen Show von Wahl-Rankweiler Markus Linderbeeindruckt.

Der 64-jährige Kabarettist, Conferencier, Schauspieler, Moderator und Blues Musiker bot einen Querschnitt aus seinem Solo-Kabarett des letzten Vierteljahrhunderts. „Wir müssen den vielen Mitgliedern einfach etwas Außergewöhnliches bieten. In diesem Jahr gehört das Megaevent zweifelsfrei zum Höhepunkt“, resümiert Seniorenbund Rankweil Obmannstellvertreter Franz Abbrederis, der diese Veranstaltung auf professioneller Basis auf Schiene brachte. Dafür gab es seitens der Mitglieder auch minutenlangen Applaus und viel Lob.

Für Markus Linder war es eine Selbstverständlichkeit, endlich wieder einmal in seiner Heimatgemeinde am Fuß des Liebfrauenbergs vor einem großen Publikum aufzutreten. Dabei wusste Linder in seinem abwechslungsreichen Programm logischerweise zu überzeugen und sorgte für beste Unterhaltung.