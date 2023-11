Im Westderby wollen WSG Tirol und SCR Altach die Negativserien stoppen

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

Der Liveticker vom Westderby WSG Tirol vs SCR Altach

WSG Tirol – Cashpoint SCR Altach Samstag

Innsbruck, Tivoli Stadion, 17 Uhr, SR Alexander Harkam

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit sieben Spielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen (4S 3U) – erstmals. Die Vorarlberger blieben in der Bundesliga sonst nur gegen die Landsleute der WSG auch so lange ungeschlagen (7 Spiele gegen den FC Wacker Innsbruck von 2006 bis 2008).

In den letzten fünf Duellen in der Bundesliga erzielte keines der beiden Teams mehr als ein Tor pro Spiel. Zwei Spiele endeten 0:0, eines mit 1:1 und der SCR Altach gewann zwei Heimspiele jeweils mit 1:0.

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit vier Auswärtsspielen gegen die WSG Tirol ungeschlagen und verlor nur eines der sieben Auswärtsspiele bei den Tirolern (3S 3U) – die Altacher verloren bei so vielen Duellen bei keinem anderen Team so selten.

Der SCR Altach ist in der Bundesliga seit fünf Spielen torlos – zuletzt von November 2022 bis März 2023 so lange (ebenfalls 5) und nie länger in der Bundesliga. Zuletzt traf Mike-Steven Bähre in der 8. Runde gegen den FK Austria Wien in der 15. Minute, damit ist Altach seit 525 Minuten torlos – Klub-Negativrekord sind 548 Minuten von 2021/22.

In diesem Spiel kommt es zum Brüder-Duell zwischen Lukas (Altach) und David Gugganig (WSG). In der Bundesliga duellierten sich die beiden 248 Minuten, für den FC Liefering standen die beiden in der Saison 2014/15 in der 2. Liga 455 Minuten gemeinsam auf dem Platz.

Insgesamt sechs Busse begleiten den SCR Altach am Samstag (17:00 Uhr) zum Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol. Die Rheindörfler wollen im West-Duell anschreiben und Punkte mit nach Hause nehmen.

Der SCRA kann am Tivoli wieder auf die lautstarke Unterstützung des Auswärts-Anhangs bauen. Die SCRA Fanclubs werden mit drei Bussen über den Arlberg reisen, zwei Busse wurden im Rahmen der Fanfahrt gefüllt und ein weiterer Bus mit Sponsoren begleitet unser Team ebenfalls zum Auswärtsspiel nach Innsbruck.

Mit Geduld zum Erfolg

Jede Menge Unterstützung also für Lukas Jäger und Co. bei der Mission vierter Saisonsieg. Mitte August gelang im Heimspiel gegen die WSG Tirol der erste volle Erfolg 2023/24, als Lukas Fadinger eine einseitige Partie spät in der Nachspielzeit völlig verdient zugunsten der Rheindörfler entschied. Eine Geduldspartie erwartet den SCRA womöglich auch am Samstag, zumal die Tiroler nach zuletzt sechs Liganiederlagen en Suite wohl zunächst einmal den eigenen Kasten verteidigen werden.

Wusste die WSG in den vergangenen Jahren stets mit sportlichen Erfolgen zu überraschen, verläuft die laufende Spielzeit bislang enttäuschend. Nach 13 gespielten Runden sind die Tiroler im erbitterten Abstiegskampf angekommen. Einzig gegen Schlusslicht Austria Lustenau konnte ein Sieg eingefahren werden. Außer den beiden beachtlichen Remis gegen den LASK und Rapid (jeweils 1:1) hagelte es schon zehn Niederlagen.

Konkurrenzkampf voll entfacht

Beim SCRA sind mittlerweile wieder alle Lizenzspieler im Training, so dass Joachim Standfest am Samstag bei der Kaderauswahl wohl auch die ein oder andere Bauchweh-Entscheidung zu treffen hat. Zurückkehren werden der zuletzt gesperrte Lukas Jäger und wohl auch Constantin Reiner nach längerer Verletzungspause. Dass wieder mit ihm zu rechnen ist, hat bei seinem Comeback in der Vorwoche auch Gustavo Santos bereits angedeutet.