Im Weinkeller aus der Taufe gehoben

Buch. Krippenverein schlägt nach Wahlen ein neues Kapitel auf.

Erst kürzlich luden die Verantwortlichen zum Skirennen und Preisjassen in die Berggemeinde. Längst findet dieses kameradschaftliche Treffen großen Anklang, war es ja auch die bereits 17. Auflage. Dabei hatten die Krippenvereine weit mehr Trümpfe als schnelle Rennläufer, zumal das Kräftemessen bei den Schneiderkopfliften wegen Schneemangels keine Durchführung fand. Ein paar Wochen zuvor war es die zweitägige Ausstellung mit 30 Werken, die hunderte Interessierte und Besucher lockte. Für diesen Höhepunkt im Vereinsjahr arbeiteten Lehrmeister und „Schützlinge“ jeweils von Schulbeginn bis Mitte Dezember sozusagen Hand in Hand. Seit einigen Jahren gibt es mit dem im Frühjahr stattfindenden Schnitzkurs ein sehenswertes Zusatzangebot. Auf dem internationalen Parket gaben sich die Bucher beim 21. Weltkrippenkongress in Aachen (D) ein Stelldichein.

Auch bei der stetigen Aus- und Weiterbildung sieht es gut aus. So stehen dem 1999 gegründeten Ortsverein in Bälde, nach Abschluss der vierjährigen Ausbildung, zwei neue „Meister“ zur Verfügung. Zuwachs stellt sich aber auch beim Malen der Hintergrundbilder ein. Lotte Spettel und Werner Eberle drückten die Schulbank und ließen sich hierbei als Einsteiger inspirieren. Lobende Worte fand Gründungsobmann Andreas Eberle in seiner letzten Bilanz: „Durch den engen Zusammenhalt haben wir in 20 Jahren viel erreicht“, resümierte der passionierte Krippenbaumeister.