Im Wald über den Wald lernen

Am Känzele wurde ein Ort des Lernens und Begegnens in der Natur geschaffen.

Schon bald fasste die Gemeindevertretung den einstimmigen Beschluss, am Känzele ein ähnliches Gebäude zu errichten. Dies sollte aber nach Möglichkeit einen Mehrnutzen für die Hittisauer Kinder bieten. Als dann die Volksschule Hittisau im Oktober 2016 zur Naturparkschule wurde, wollte man für die Schüler eine Art Basislager in der Natur schaffen und machte sich auf die Suche nach einem Ort des Lernens außerhalb der Schule. Hier sollte ganzheitliche Wahrnehmensförderung und Sinnesschulung stattfinden. Ein Ort sollte geschaffen werden, der den Kindern intensive Bewegungserfahrungen in der Natur ermöglicht. „So kam die Idee auf, diesen Ort am Känzele zu errichten – es passte zudem perfekt in das Konzept der Naturparkschule Hittisau. Deren Ziel ist es, die Schüler für das Einzigartige der Region zu begeistern und die Themen Natur und Kultur rund um die Schule nachhaltig im Unterricht zu verankern“, erzählt Ida Bals von der Abteilung Familie und Bildung der Gemeinde Hittisau.