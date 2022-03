Im Viertelfinale ist der EHC in der Favoritenrolle

Die Auslosung der Play-Offs in der Alps Hockey League hat ergeben, dass der EHC Lustenau im Viertel-Finale auf den Zell am See trifft.

Start der Serie ist am Dienstag, 14. März. Das erste Spiel findet um 19.00 Uhr in der Rheinhalle statt.

Nach der frühzeitigen Qualifikation des EHC Lustenau für das Viertelfinale musste das Team rund um Kapitän Max Wilfan über eine Woche auf die Auslosung warten. Mit dem EK Zell am See wartet nun ein schwerer Brocken auf die Lustenauer. Die Pinzgauer konnten in der Pre-Play-Off Serie die Salzburg Juniors in zwei Spielen eliminieren und schafften somit ebenfalls den Einzug in das Viertelfinale.

„Wer Salzburg in nur zwei Spielen in die Sommerpause schickt, ist mit Sicherheit ein schwer zu bespielender Gegner. Schon am Ende des Grunddurchgangs bzw. in der Zwischenrunde zeigte Zell aufsteigende Form. Wir hatten nun zwei Tage Zeit, um uns auf den Gegner einzustellen. Uns kommt entgegen, dass wir in dieser Serie das Heimrecht haben. Mit dem Lustenauer Publikum im Rücken wollen wir schon beim ersten Spiel die Anwartschaft auf das Halbfinale unterstreichen“, so Kapitän Max Wilfan.

Nach dem Grunddurchgang belegte Zell am See den neunten Rang in der Tabelle. In der Zwischenrunde platzierten sie sich auf dem zweiten Rang und schalteten in ihrer Gruppe unter anderem die Teams aus Feldkirch, Meran und Wien aus. Im Pre-Play Off blieben sie gegen Salzburg in zwei Spielen erfolgreich.

In der bisherigen Saison trafen Lustenau und Zell am See zweimal aufeinander. Beide Spiele konnte der EHC Lustenau für sich entscheiden. Zu Hause blieb der EHC mit 4:3 in der Verlängerung erfolgreich. In Zell am See gingen die Lustenauer mit einem 3:1 Erfolg vom Eis. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist bereits um 19.00 Uhr. Nach den monatelangen COVID-19 Beschränkungen sind ab sofort auch wieder Stehplätze erhältlich.

Farbe bekennen

Wer zum Spiel gegen den EK Zell am See am Dienstag mit einem EHC Fandress erscheint, erhält ein Gratis Getränk.

AHL, Viertelfinale, 1. Spiel: EHC Lustenau : EK Zell am See

Dienstag, 15. März 2022, 19.00 Uhr, Rheinhalle Lustenau