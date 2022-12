Im Training starke ÖSV-Frauen für Lake Louise gerüstet

Vier Wochen nach dem ursprünglich geplanten Saisonstart für die Speedabteilung des alpinen Ski-Weltcups der Frauen klappt es in Lake Louise mit den ersten Rennen in Abfahrt und Super-G.

Der kanadische Ski-Ort präsentiert sich tief-winterlich, auch was die Temperaturen im klar zweistelligen Minusbereich betrifft. Kühlen Kopf bewahrten in den ersten Trainings die ÖSV-Aktiven. Nina Ortlieb war zweimal mit Torfehler Schnellste, gelang das im zweiten Mirjam Puchner ohne.

Die Abfahrten in Lake Louise sind für Freitag (20.00 Uhr MEZ) und Samstag (20.30) angesetzt, für Sonntag (19.00) ein Super-G. Das ÖSV-Team für Freitag bilden neben Puchner, Ortlieb und Schmidhofer auch Cornelia Hütter, Ager, Ariane Rädler, Reisinger, Christine Scheyer und Ramona Siebenhofer, die 2021/22 als Vierte der Disziplinwertung stärkste ÖSV-Abfahrerin. Die Steirerin ließ es am Dienstag ruhiger angehen und verzichtete auf das Mittwoch-Training.

Live ab 20 Uhr

Puchner fühlt sich gerüstet

Puchner hatte eine starke vergangene Saison, gekrönt mit Super-G-Silber bei den Olympischen Spielen in China. Die Salzburgerin blickt auf eine gut verlaufene Vorbereitung zurück, die Erwartungen an sich selbst sind gestiegen. "Ich merke, dass meine Ansprüche an mich anders sind als letztes Jahr", gab sie an. "Natürlich ist das Ziel, um die Podestplätze mitzufahren, das kann man nach so einer Saison auch erwarten. Ich weiß, dass ich das absolut draufhabe. Wenn es dann aber einmal schlechter ist, darf man nicht verzweifeln."