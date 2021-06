Im Tiefgang auf den Grund des Bruggerlochs

Einmal jährlich wird der Natursee durch Taucher von Unrat befreit.

Im Binnengewässer tummeln sich unter anderem Barsche, Zander, Karpfen und Schleien. Aber auch der Hecht, der bis zu 1,30 Meter an Größe erreicht, und ab und zu ein Wels, geht den Fischern an die Angel. Außerdem zählen verschiedene Arten von Flusskrebsen zum Bestand. Seit Kurzem nimmt auch der Sonnenbarsch dieses Revier als Lebensraum in Anspruch. „Wie er in das Gewässer gekommen ist, weiß niemand so genau“, sagt Manfred Vetter, der Obmann des Fischereivereins Rheindelta. Es wird vermutet, dass er den Weg vom Untersee, von Reichenau hierher gefunden hat.