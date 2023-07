Im Ticker: Wolfsberg vs Linz, WSG Tirol gegen Klagenfurt

Zwei Spiele werden in der Ö-Bundesliga am Samstag angepfiffen.

Der Ticker vom Spiel Wolfsberg vs BW Linz

RZ WAC – FC Blau Weiß Linz Samstag, 29. Juli 2023, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Markus Hameter

Der RZ WAC und der FC Blau Weiß Linz trafen in fünf Pflichtspielen aufeinander (oberhalb der Regionalliga): in der 2. Liga 2011/12 gewann der WAC zwei der vier Duelle (1U 1N) und stieg in die Bundesliga auf, im Achtelfinale des Uniqa ÖFB-Cups 2022/23 setzten sich die Kärntner auswärts mit 3:1 durch.

Seit dem Aufstieg des RZ WAC 2012 gewann in der Bundesliga nur einer der sechs Bundesliga-Neulinge sein Auftaktspiel (2U 3N) – 2019/20 die WSG Tirol mit 3:1 gegen den FK Austria Wien. Der WAC verlor als Liga-Neuling 2012/13 sein Auftaktspiel mit 0:1 gegen den FK Austria Wien.

Der FC Blau Weiß Linz ist der siebente oberösterreichische Klub in der Bundesliga (LASK, FC Linz (SK VÖEST), Union Wels, Vorwärts Steyr, SV Ried und SV Pasching). Keiner der bisherigen sechs Klubs aus Oberösterreich verlor sein erstes Bundesligaspiel (4S 2U).

Der FC Blau Weiß Linz traf im Kalenderjahr 2023 in jedem der sieben Liga-Auswärtsspiele und erzielte im Schnitt zwei Tore. Zuletzt gewannen die Linzer drei Auswärtsspiele in Folge und verloren 2023 auswärts nur einmal (1:2 bei den Young Violets Austria Wien).

Der RZ WAC kassierte in der vergangenen Saison der Bundesliga nur 35% der Gegentore in der zweiten Hälfte (18 von 52 – exkl. dem Gegentor in der Verlängerung gegen den SC Austria Lustenau) – Bestwert. Das gab es zuvor nur beim FC Salzburg 1992/93 (33%). Die Kärntner kassierten nur vier Gegentore in der Schlussviertelstunde. Weniger Gegentore in der Schlussviertelstunde kassierte in einer BL-Saison zuletzt der FC Wacker Innsbruck 2001/02 (3).

Wolfsberger AC

Zu: Thomas Sabitzer (LASK Linz), Florian Rieder (Austria Klagenfurt), Bernhard Zimmermann (Rapid Wien), Sandro Altunashvili (Batumi), Nikolas Vergos (Lamia), Lukas Ibertsberger (RB Salzburg), Scott Kennedy (Regensburg)

Ab: Dario Vinzinger (Posen), Maurice Malone (Augsburg), Tim Oermann (Bochum), Mathäus Taferner (vereinslos), David Gugganig (?), Nikolaos Vergos (Atromitos Athen)

Trainer: Manfred Schmidt (bisher)

FC BW Linz

Meister 2. Liga/Aufsteiger in Bundesliga

Zu: Raphael Hofer (RB Salzburg), Stefan Feiertag (Amstetten), Stefan Haudum (Altach), Alem Pasic (Steyr), Marcel Schantl (Hartberg), Kristijan Dobras (Vaduz), Erwin Softic (OÖ Amateure), Conor Noß (Gladbach), Mehmet Ibrahimi (RB Leipzig), Alexander Briedl, Kevin Radulovic (beide Wallern)

Ab: Matthias Seidl, Fally Mayalu (beide Rapid Wien), Christoph Schösswendter (Karriereende), Anteo Fetahu (FC Dornbirn), Fabian Neumayr (Seekirchen), Jahn Herrmann (Zwickau), Alexander Briedl, Kevin Radulovic (beide Wallern), Lukas Rath (vereinslos)

Trainer: Gerald Scheiblehner (bisher)

Der Ticker vom Spiel WSG Tirol vs Austria Klagenfurt

WSG Tirol – SK Austria Klagenfurt Samstag, 29. Juli 2023, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol, Schiedsrichter: Harald Lechner

Die WSG Tirol blieb 2021/22 in der Bundesliga in beiden Spielen gegen den SK Austria Klagenfurt punktelos (2N), 2022/23 blieben die Tiroler in den zwei BL-Spielen gegen Klagenfurt ungeschlagen (1S 1U).

Der SK Austria Klagenfurt beendete die Saison 2022/23 in der Bundesliga mit einem 2:1-Sieg gegen den SK Rapid Wien und feierte damit 11 Siege in der vergangenen Saison– drei mehr als in der Premierensaison 2021/22.

Der SK Austria Klagenfurt gewann 2022/23 sechs BL-Auswärtsspiele – erstmals so viele in einer Saison der Bundesliga. Allerdings verloren die Klagenfurter die letzten drei BL-Auswärtsspiele in Folge – erstmals. Das erste Auswärtsspiel einer BL-Saison verloren sie immer (2021 mit 0-4 bei der Admira und 2022 mit 1-3 beim LASK).

Die WSG Tirol gewann in der vergangenen Saison der Bundesliga vier Spiele nach 0:1-Rückständen (alle 4 im Grunddurchgang), in den ersten drei BL-Saisonen gewann die WSG zusammen nur dreimal nach 0:1-Rückständen.

Der SK Austria Klagenfurt gab in der vergangenen Saison der Bundesliga nur sieben Punkte nach 1:0-Führungen ab – so wenige wie kein anderes Team. Die Kärntner gewannen 73% ihrer Spiele nach 1:0-Führung (8 von 11) – nur der FC Salzburg (84%) und der SK Puntigamer Sturm Graz (74%) mit einem höheren Anteil.

WSG Tirol

Zu: Nik Prelec (Cagliari), Aleksandar Buksa (Genua), Adam Stejskal (RB Salzburg), Luca Kronberger (Sturm Graz), Yannick Vötter (eigene II. Mannschaft)

Ab: Zan Rogel (Charleroi), Thomas Sabitzer (LASK/WAC), Tim Prica (Aalborg), Kilian Bauernfeind (Horn), Lautaro Rinaldi (?), Simon Beccari (?), Florian Tipotsch (Schwaz)

Trainer: Thomas Silberberger (bisher)

SK Austria Klagenfurt

Tabellenplatz/Punkte:

Zu: Iba May, Fabio Markelic (beide Viktoria Berlin), Turgay Gemcibasi (Kasimpasa), Patrick Hasenhüttl (Oldenburg), Nikola Djoric (Sibenik)

Ab: Florian Rieder (Wolfsberg), Alexander Fuchs (Sandhausen), Maximiliano Moreira (Panserraikos), Vesel Demaku (Sturm Graz), Emilian Metu, Daniel Francis (beide Bayern München II), Michael Blauensteiner (?), Fabian Miesenböck (?), David Puntigam (?), Matthew Durrans (?)