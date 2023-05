Im Ticker: SC Röthis beim Schlusslicht Göfis Favorit

In der VN.at Eliteliga kommt es am Freitag abend zu einem Oberlandderby.

Der Ticker vom Spiel Göfis vs Röthis

Halbzeit im Frühjahrs Play-off in der VN.at Eliteliga. Mit dem Spiel zwischen dem Letzten SC Göfis und dem Spitzenreiter SC Röthis wird am Freitag 18.30 Uhr die Rückrunde eingeläutet. Im Oberland-Derby, die beiden Orte Göfis und Röthis sind nur 7,7 Kilometer entfernt, sind die Röthner aufgrund der vorhandenen Qualität und dem starken Kollektiv klar in der Favoritenrolle. Allerdings fehlen mit Christoph Domig (31/private Gründe) sowie Tormann und Rotsünder Jonas Ströhle (22) gleich zwei wichtige Defensivkünstler. „Brauchen eine Klasseleistung um zu Punkten“, so „Noch“-Göfis Trainer Rainer Spiegel. Beim Letzten Göfis fehlen mit Lukas Pasqualini (23/Gelbsperre), Linus Martin (19), Noah Auzinger (19) und Lukas Allgäuer (28/alle verletzt) viele Kaderspieler. Besonderes Pech für Youngster Aaron Auzinger. Der erst 16-jährige Eigenbauspieler zog sich im letzten Spiel (2:1 gegen Egg) schon zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss zu und wurde bereits operiert. Immer mehr zum Röthner Torjäger entwickelt sich der starke Offensivspieler Arbnor Rexhaj (24). Der Ex-Götzis Kicker hat seine Qualitäten schon eindrucksvoll präsentiert und die Abgänge von Marco Wieser und Renan Nepomuceno doch größtenteils kompensieren können.