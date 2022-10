Mini-Heimsiege für SC Röthis und FC Wolfurt

Zwei Spiele in der VN.AT Eliteliga gab es am Sonntag.

Das Match im Ticker: Wolfurt vs Rotenberg

WOLFURT. „Das war eine wirklich bärenstarke Leistung meiner Mannschaft. Die taktische Vorgaben wurden bravourös umgesetzt. Und endlich haben wir zu Null gespielt“, zeigte sich FC Wolfurt Trainer Joachim Baur nach dem verdienten 1:0-Heimsieg gegen ein ersatzgeschwächtes Rotenberg hochzufrieden. Monatelang war da Talent Felix Moosmann aus gesundheitlichen Gründen für die Hofsteig-Elf nicht einsatzbereit. Der 21-jährige Offensivspieler bildete zusammen mit Kian Fetic überraschend den Angriff. Mit einem scharfen Flachschuss ließ Moosmann Rotenberg Keeper Martin Kobras keine Chance und avancierte zum Matchwinner (21.). Aleksandar Umjenovic, Benjamin Neubauer und Mücahit Özdemir fanden in der Startaufstellung der Hausherren keine Berücksichtigung und wurden erst in der Schlussphase eingewechselt. Weitere gute Einschussmöglichkeiten durch den Torschützen Felix Moosmann (19.), Kian Fetic (24.) und Aleksandar Djordjevic (25.) wurden nicht verwertet. Pech für den Aufstiegsaspirant Rotenberg: Spielmacher Paulo Victor konnte wegen muskulären Problemen erst gar nicht spielen. Nach 23 Minuten zog sich Flügelflitzer Andreas Röser eine Verletzung am Oberschenkel zu und musste das Spielfeld verlassen. Doch Marcel Steurer (49.) und der eingewechselte Sandro Rossi (71.) konnten trotz guter Möglichkeit kein Kapital daraus schlagen. Rotenberg hat mit Mandy Eisbacher einen neuen Cotrainer.TK