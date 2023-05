Im Ticker: Hohenems in Bischofshofen, Bregenz in Saalfelden

Schwere Auswärtssspiele in Salzburg warten auf die beiden Erstplatzierten aus dem Ländle.

Westliga Play-off Spitzenreiter VfB Hohenems (in Bischofshofen) und der Tabellenzweite SW Bregenz (in Saalfelden) stehen an Pfingsten vor ganz schweren Auswärtsaufgaben im Bundesland Salzburg.

Regionalliga West, Play-off 2022/2023

8. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Bischofshofen vs Hohenems

SK Bischofshofen - World-of-Jobs VfB Hohenems Samstag

Sportplatz Bischofshofen, 16 Uhr, SR Gadler (T) Hinspiel: 1:4

Bischofshofen mit dem Altacher Elias Kircher hat fünf Mal in Serie, davon drei Siege und zwei Remis, nicht mehr verloren. Hohenems muss auf Tormann Andre Breitfuß (Bandscheibenvorfall) und Özkan Demir (23) verzichten. Apropos Breitfuß: Der 24-jährige Goalie verlässt nach zwei Jahren die Grafenstädter in Richtung Nenzing und kehrt zu seinem Stammklub zurück. Nach einem Jahr als Profi bei SK Vorwärts Steyr wurde Florian Eres (24) von Hohenems wieder zurückgeholt. Eres erhält in Ems einen mehrjährigen Vertrag und steht ab Sommer wieder im VfB-Gehäuse. Nach Johannes Klammer (30) verzeichnen die Emser mit „Flügelflitzer“ Dominik Fessler (24) einen nächsten schlimmen Abgang. Nach fünf Saisonen im Stadion Herrenried ist für Fessler Schluss und der großgewachsene Kicker wechselt zum VN.at Eliteligaklub FC Egg. Damit geht das Aufrüsten in Egg weiter: Emre Demir und Sefa Gaye sind schon neu in der Junkerau. Jetzt kommt mit Fessler eine weitere Verstärkung zum Wälderklub.

Der Ticker vom Spiel Pinzgau/Saalfelden vs SW Bregenz

FC Pinzgau/Saalfelden – SW Bregenz Samstag

Saalfelden-Arena, 17 Uhr, SR Elsler (T) Hinspiel: 0:1

Bregenz kann mit zwei Siegen in Saalfelden und dann nächste Woche in Reichenau den Aufstieg fixieren. Die Bodenseestädter können bis auf die Langzeitverletzten Joshua Merz, Yuri Silva Gomez und Ivo Kralj in stärkster Besetzung antreten. „Wir streben eine weitere Zusammenarbeit mit dem jetzigen Trainer an und hoffen auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Erste Gespräche waren durchwegs positiv“, sagt SW Bregenz Sportchef Predrag Zivanovic (42). Andreas Heraf (55) soll auf alle Fälle Trainer in Bregenz bleiben.

Der Ticker vom Spiel Kufstein vs Reichenau

FC Kufstein – SVG Reichenau 2:2 (0:0)

Kufstein-Arena, 80 Zuschauer, SR Rigger (V)