Im Ticker: Bregenz empfängt Saalfelden, Hohenems gegen Bischofshofen

Beide Vorarlberger Vertreter in der Regionalliga West genießen gegen Salzburger Klubs Heimrecht.

Der Ticker vom Spiel Bregenz vs Pinzgau/Saalfelden

BREGENZ. Eigentlich hätte SW Bregenz am zweiten Spieltag vom RLW West Play-off auswärts beim FC Pinzgau/Saalfelden antreten müssen. Nun ist der Zweitplatzierte nach dem Grunddurchgang in der Regionalliga Salzburg aber den Schwarz-Weißen entgegengekommen und die Spiele wurden getauscht. So wird Bregenz an Pfingsten in Saalfelden spielen. Nach dem perfekten Start und dem 2:1-Sieg in Kufstein hoffen die Schwarz-Weißen im ersten Heimspiel auf den nächsten „Dreier“. „Müssen 90 Minuten wieder über hundert Prozent bringen und vor allem die erbitterten Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen um als Sieger vom Platz zu gehen“, sagt SW Bregenz Trainer Andreas Heraf (55). Bis auf Vinicius Gomes Maciel (31/Pferdekuß) steht Heraf der gesamte Kader zur Verfügung. Wie immer ließ sich Heraf nicht in seine Startaufstellung und dessen Taktik blicken. Gut möglich, dass die letzten beiden SW-Torschützen Lukas Katnik (33) und Ricardo Souza Oliveira (22) das Angriffsduo bilden. Gesetzt sind Standardtormann Kruno Basic (23), Kapitän Kristijan Makovec (27) und die Vierer-Abwehrkette mit Marko Martinovic (26), Petar Dodig (27), Maksym Potopalskyi (22) und Florian Prirsch (24). Viel Lob an den Gegner kommt von Heraf: „Saalfelden ist eine richtig gute Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern. Vielleicht sind sie sogar vom Kader sogar das beste Team in der Westliga“, fügt Heraf hinzu. Neun Siege und zwei Remis in Folge hat das Team um Erfolgscoach Markus Fürstaller (47) auf dem Konto. Mit dem Ex-Austria Lustenau Spieler Joao Pedro Gomez da Silva (26) einen starken Regisseur in den Reihen und das Traumsturmduo Tamas Tandari (36/16 Tore) und Semir Gvozdjar (25 Jahre/20 Tore) trifft in jeder Partie mindestens einmal ins Schwarze. Zudem sorgt Ex-Liefering Kicker Felix Adjei (32) für viel Stabilität und Ruhe in der Defensive.TK