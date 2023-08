Im Stream&Ticker: Eliteliga FC Nenzing gegen Hörbranz

Abschluss des zweiten Spieltag in der VN.at Eliteliga erfolgt im Walgau.

Der Ticker vom Spiel Nenzing vs Hörbranz

Mit dem Duell der beiden Verlierer Nenzing und Hörbranz vom ersten Spieltag wird die zweite Runde in der VN.at Eliteliga am Sonntag um 17 Uhr (Live auf VN.at) abgeschlossen. Hörbranz strebt nach dem 0:6-Debakel gegen Austria Lustenau Amateure Wiedergutmachung an. Die Walgauer sind eine Heimmacht. Von den letzten vierzehn Heimspielen verließen die Schützlinge von Trainer Rene Wachter nur einmal den Platz als Verlierer und siegten ein Dutzend Mal vor dem eigenen Publikum. Mit Esref Demircan besitzt Nenzing auch einen wahren „Knipser“.