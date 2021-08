Im Stadtderby um die Vorherrschaft, Hohenems spielt in Röthis

Im Mittelpunkt in der VN.at Eliteliga steht ganz klar das Prestigeduell zwischen dem Dornbirner SV und Admira Dornbirn. Hohenems gastiert in Röthis.

Vor dem Duell der Tabellennachbarn vom Fünften Röthis und Vierten Hohenems haben die Grafenstädter nur einen Zähler mehr auf dem Konto gegenüber den Vorderländern. Röthis hat beide Heimspiele gegen Austria Lustenau Amateure und Dornbirner SV mit jeweils 3:0 klar für sich entschieden und das Ratzstadion in Röthis hat sich als Festung präsentiert. Topfavorit Hohenems ist mit zwei Siegen und zwei Remis zwar noch ungeschlagen, aber hat schon wertvolle Zähler liegengelassen. „Wir müssen uns viel besser präsentieren als zuletzt und mehr Kreativität in der Offensive zeigen und bringen. Es gilt eine starke Röthner Fünferkette zu knacken“, fordert Hohenems Coach Goran Milovanovic-Sohm eine Leistungssteigerung von seinen Kaderspielern, um in Röthis zu siegen. Mit Kapitän Johannes Klammer und Verteidiger Bünyamin Bilgic sind zwei Akteure wieder mit dabei. Mittelfeldspieler Maximilian Lampert fehlt urlaubsbedingt, Youngster Alejandro Dominguez fällt wegen eines Ödems noch länger aus. Gut möglich, dass bei Röthis nun Neuerwerbung Thomas Böckle erstmals an der Stelle von Jonas Ströhle zwischen den Pfosten stehen wird. Der zuletzt gesperrte Marcel Sohler ist im defensiven Mittelfeld der Hausherren wieder ein Thema.