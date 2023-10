Im Sechspunktespiel zählen für FC Dornbirn die Punkte doppelt

Wichtiges Heimspiel steht für die Rothosen an.

Vier Punkte aus den letzten zwei Spielen geholt und kein Gegentor einstecken müssen, die Tendenz von FC Dornbirn zeigt steil nach oben. Im ersten von zwei Heimspielen in Folge heute um 18.10 Uhr, Sparkasse Arena Birkenwiese, gegen Neuling SV Stripfing haben die Rothosen drei Punkte eingeplant. Der Abstand zum Tabellenzweiten St. Pölten beträgt für die Messestädter nur sechs Zähler. Mit Erfolgen gegen Stripfing und Sturm Graz II kann Dornbirn vor der Länderspielpause sogar tabellenmäßig einen weiten Sprung nach vorne machen. „Wollen die Rechnerei von Punkten beiseite lassen und unsere Ziele sprich Klassenerhalt und eine gute Rolle in der Liga zu spielen aufrecht erhalten. Mit drei Toren zehn Zähler auf dem Konto zu haben spricht für meine Mannschaft. Sind jetzt eine Einheit und sind enger zusammengewachsen. Die Defensive ist unser großer Pluspunkt“, sagt FC Dornbirn Coach Thomas Janeschitz. Der 57-jährige Rothosen Trainer sieht den nächsten Aufgaben sehr positiv entgegen. Seine Truppe bestreitet gegen den Zweitliganeuling das dritte Pflichtspiel in einer Woche und die Belastungen für die Kaderspieler in den letzten Tage sind natürlich hoch. „Haben aber eine junge Mannschaft und sie werden die Einsätze leichter verkraften als der Gegner. Müssen die stärkste Aufstellung präsentieren und alle sollten die beste Fitness auf den Platz bringen um als Sieger vom Platz zu gehen. Die Liga ist eng beieinander, jedes Match ist für uns enorm wichtig. Wollen den nächsten Schritt gehen. Haben zuletzt genügend Werbung für einen attraktiven Profifußball für das Publikum gemacht.“ Dennoch wird es im Spiel gegen Stripfing zu maximal vier Veränderungen in der Startaufstellung kommen. Der zweite Heim-„Dreier“ wäre laut Janeschitz optimal. Das Team von Stripfing besteht hauptsächlich aus guten Regionalligakicker, unterschätzen darf Dornbirn den Aufsteiger keinesfalls. TK