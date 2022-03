Im Sechspunktespiel siegen und vorrücken auf Rang 13

Im Duell der Tabellennachbarn zwischen Young Violets Austria Wien und FC Dornbirn zählen die Zähler doppelt.

In der Generali Arena in der Bundeshauptstadt Wien können Christoph Domig und Co. wieder nicht in Bestbesetzung antreten. „Wir haben trotz den Absenzen die Qualität zu gewinnen und wertvolle Zähler für den Abstiegskampf zu fixieren. Wir müssen einfach auch einmal in Führung gehen und die mentale Blockade brechen. Das Selbstvertrauen würde dann zurück kommen und das wäre von enormer Bedeutung. Der Gegner ist schwer einzuschätzen, weil man nicht weiß wieviele Kaderspieler von der ersten Mannschaft bei den Amateuren spielen müssen. Ich habe in alle meine Kaderspieler das Vertrauen und die Situation mit Corona ist nun einmal so, daran kann man nichts ändern“, sagt FC Dornbirn Trainer Muhammet Akagündüz. Der 44-jährige zehnfache ÖFB-Nationalspieler wünscht sich natürlich in seiner noch jungen Ära einen „Dreier“.