Im Sechspunktespiel in Wien muss FC Dornbirn Punkten

Gegen die Austria Wien II braucht die Janeschitz-Truppe ein Erfolgserlebnis.

Der Ticker vom Spiel Young Violets Austria Wien vs FC Dornbirn

Starkes Signal vor dem nächsten wichtigen Spiel des FC Dornbirn 1913: Cheftrainer Mag. Thomas Janeschitz verlängert sein Engagement bei den Rothosen um ein weiteres Jahr. Er hat es geschafft in kürzester Zeit eine junge Mannschaft zu formen und in der 2. Liga konkurrenzfähig zu machen. Gemeinsam mit Sportdirektor Eric Orie zeichnet er verantwortlich für den Zusammenhalt im Team und den sportlichen Fortschritt. Mit seiner Erfahrung kann sich die Mannschaft weiterentwickeln und in Zukunft bestimmt noch mehr Erfolge vorweisen.