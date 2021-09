Im schweißtreibenden Einsatz für den guten Zweck

3. Ruggburg Charity Race 2021

Am 11.09.2021 starteten über 60 Teilnehmer zum 3. Ruggburg-Charity-Race am Halbenstein Richtung Eichenberg. Der Wettergott unterstützte die Veranstaltung tatkräftig und wischte die letzten Regenwolken am Pfänderhang weg. Bei idealen Voraussetzungen, die Schotterstraße noch leicht nass, die Temperaturen angenehm, bot sich den Fahrern und Zuschauern ein einzigartiges Panorama: Nebelfetzen die über den Wäldern emporstiegen, der schimmernde Bodensee und die Inselstadt Lindau, die langsam ins Sonnenlicht getaucht wurde. So machte es fast noch mehr Spaß, sich für die Gute Sache anzustrengen. Auf 4,3 km und über 474 Höhenmeter kämpften sich die Rennfahrer vom Start am Halbenstein, über die Ruggburg und Lutzenreute zum Ziel beim Fesslerhof in Eichenberg. Um für alle die gleichen Voraussetzungen zu schaffen, wurde in Kleingruppen zu unterschiedlichen Zeiten und in den Klassen Einzelfahrer/innen U30: Jahrgang 1992 und jünger, Einzelfahrer/innen Ü30: Jahrgang 1991 und älter, Teamwertung mit 4 Fahrern, keine Alterseinschränkung und in der E-Bike Klasse ohne Alterseinschränkung gestartet. Der schnellste Fahrer mit E-Bike war Lena Kronreif, sie trieb das Vorfahrzeug der Feuerwehr Lochau in knapp 13 Minuten vor sich zum Fesslerhof. Wolfgang Moosbrugger in der Klasse Einzelfahrer/innen Ü30 war nach gut 21 Minuten, nur mit seiner Pedalkraft, im Ziel. Und in der Klasse U30 Einzelfahrer/innen ohne Unterstützung konnte nach rund 24 Minuten für Julian Baldauf die Zielflagge geschwenkt werden. Beim Teambewerb hatte die Rettung KAP Wangen die Nase vorn. Im Zielbereich beim Fesslerhof in Eichenberg konnten sich die Rennfahrerinnen und Rennfahrer bestens betreut vom Fesslerhofteam stärken und den Flüssigkeitsverlust wieder ausgleichen.