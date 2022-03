Im puren Abstiegskampf fehlt ein wichtiger Stürmer

Das Bundesliga Tabellenschlusslicht SCR Altach muss auf einen Offensivkicker verzichten.

Zunächst die guten Nachrichten vom Trainingsplatz: Kapitän Philipp Netzer hat seine Wadenverletzung vollständig auskuriert und steht nach überstandener Corona-Erkrankung wieder im Mannschaftstraining. Der Lochauer hat sich in der 12. Bundesligarunde gegen den LASK verletzt und seither kein Spiel mehr bestreiten können. Nun ist Netzer wieder voll fit und steht für die anstehenden Aufgaben im Play Off zur Verfügung.

Wie die MRT-Untersuchung am Montag ergab, wurden keine Bänder in Mitleidenschaft gezogen. Es handelt sich dabei um eine allgemeine Kniegelenkszerrung. Der Franzose wird in den kommenen 10-14 Tagen wieder in den Mannschaftsbetrieb zurückkehren.