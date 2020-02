Im Notfall: Darum sind Notrufsäulen besser als Handys

Viele Autofahrer greifen bei einer Panne auf der Autobahn oder im Tunnel zum Handy, doch Helfer der ASFINAG empfehlen, lieber mit den Notrufsäulen Hilfe zu holen.

Mehr als 4.200 Notrufeinrichtungen stehen entlang des hochrangigen Straßennetzes in Österreich zur Verfügung, alle mit direkter Verbindung in eine der neun Verkehrsmanagement-Zentralen der Asfinag.

Genaue und schnelle Ortung der Notrufe

Bei jedem Anruf von einer Notrufsäule bekommt der Operator in der Überwachungszentrale sofort die Standortkoordinaten am Bildschirm graphisch dargestellt, also wo genau sich der Hilfesuchende befindet.