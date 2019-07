Im neuen Stadion zum Auftaktsieg

SW Bregenz gegen SC Röthis in der Favoritenrolle

Ein neuer Stadionname für das Oval in der Vorarlberger Landeshauptstadt. An Stelle vom Casinostadion wird nun im Immo-Agentur Stadion die fälligen Meisterschaftsspiele ausgetragen. Zum Auftakt der VN.at Eliteliga Vorarlberg kommt es zum Treffen der ehemaligen Austria Lustenau Vollprofis. Die beiden Bregenzer Christoph Kobleder und Daniel Sobkova und Trainer Luggi Reiner werden gegen Christoph Stücker und Mario Bolter gegenseitig keine Gastgeschenke verteilen. Letzterer bildet zusammen mit Dominik Visintainer das neue Trainergespann der Vorderländer. „Wir wollen gut aus den Startlöchern kommen, aber werden uns auf eine kampfbetonte Partie einstellen müssen. Standards müssen vermieden werden und unser Umschaltspiel von der Defensive in den Sturm muss passen“, lautet für Bregenz Coach Luggi Reiner das Erfolgsrezept. Bei den Bodenseestädtern geben die Neuen Tormann Sasa Dreven, Innenverteidiger Branko Ojdanic, Matija Milosavljevic und Nedeljko Pantos ihre Debüts bei den Schwarz-Weißen. Der Röthner Defensive soll Heimkehrer Kilian Schöch mehr Stabilität verleihen.