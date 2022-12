Im neuen Jahr dreht sich in Damüls alles um die Liebe

Unter dem Motto "liebes leben" lädt das hochgelegene Dorf Damüls im Bregenzerwald von Januar bis April 2023 zu außergewöhnlichen Veranstaltungen. Gespräche, Filme, eine Ausstellung und Konzerte beleuchten das Wesen der Liebe.

Für das diesjährige Winterprogramm hat sich der bekannte Wintersportort Damüls etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Kleine aber feine Veranstaltungen befassen sich mit einem zentralen Lebensthema: der Liebe. Was bedeutet Liebe? Welche Arten von Liebe gibt es? Wie riecht sie und wie fühlt sie sich an? Diesen Fragen gehen Persönlichkeiten und Künstler in unterschiedlichen Formaten nach.

Das Wesen der Liebe beleuchten

"Reden wir darüber" heißt es zum Auftakt am 6. Januar 2023 im Gemeindesaal von Damüls. Unter dem Motto "Leben und Lieben" wird die Thematik bei fünf Filmabenden beleuchtet. Sie finden im Hotel Alpenstern statt und bieten Platz für eine kleine Runde von 16 Personen. Acht Fotografien, dazu Texte, Melodien und Düfte präsentiert die Ausstellung "Liebes-Art", die von Januar bis April im FIS Ski-Museum zu sehen ist. Bei "Lieder zum Lieben" spielen Musiker aus der Region an vier Abenden im Hotel Gasthof Adler. Ums Zuhören und Erzählen geht es am "Liebesgeschichten-Abend" am 17. März 2023 im Hotel Restaurant Alpenblume.