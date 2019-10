Im Lernort Wald unterwegs

BORG-Schüler waren im Rahmen des Wahlpflichtgegenstandes Wald der Natur auf der Spur.

Beim ersten Stopp an der Bregenzer Ach wurden die Funktionen des Waldes erklärt: Die Schutz- und Nutzfunktion wird an diesem Standort besonders deutlich. Am Beispiel des hier schon gesichteten Bibers wurde den Schülerinnen und Schülern auch die Funktion Lebensraum nähergebracht. Dem Wetter entsprechend wies der Waldaufseher auch auf die enorme Bedeutung des Waldes als Wasserspeicher und Hochwasserschutz hin. Auch die problematischen Neophyten waren ein Thema, etwas das Drüsige Springkraut, welches dort zu finden ist.

Nach einer waldpädagogischen Einheit zur Auflockerung führte die dritte Etappe dann über den Wanderweg direkt in „Pfarrers Wold“. In Zusammenarbeit mit der KLAR!-Region Vorderwald-Egg (KlimawandelAnpassungsModellRegion) sollen hier Lernorte entstehen, welche von den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums mitentwickelt und mitbetreut werden können. Es wurden fleißig Ideen gesammelt, was umgesetzt werden könnte bzw. was möglich wäre. Lehrer Thomas Rüscher bedankte sich bei Raphael Fetz für den interessanten und informativen Nachmittag. MO