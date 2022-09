Im Leiblachtalderby geht es um die Tabellenführung

Die zwei besten Teams in der Vorarlbergliga treffen aufeinander.

Das Leiblachtalderby im Liveticker FC Hörbranz vs SV Lochau

Das mit Abstand beste was derzeit die Vorarlbergliga zu bieten hat, trifft sich heute um 17 Uhr am Sportplatz Sandriesel in Hörbranz, wenn sich im absoluten Topspiel der Tabellenzweite FC Hörbranz und der punktgleiche Spitzenreiter SV Lochau gegenüberstehen.

Im großen Leiblachtal mit einer sicher großen Zuschauerkulisse geht es eine von zwei imposanten Erfolgsserien zu Ende. Saisonübergreifend ist Hörbranz mit Trainer Matthias Koch nunmehr schon acht Heimspiele in Folge ungeschlagen und hat acht Mal vor eigenem Publikum das Hauptspielfeld als Sieger verlassen. SV Lochau mit Coach Rifat Sen hat dreizehn Meisterschaftsspiele in Folge nicht mehr verloren und strotzt nur so von Selbstvertrauen wie der Gegner Hörbranz.

Nur Dank dem besseren Torverhältnis in allen bisherigen zehn Partien steht Lochau auf Platz eins. In den bisherigen zwei Duellen im Vorjahr in der Vorarlbergliga gab es zwei Siege von Lochau gegen Hörbranz (3:0/1:0). Auf beiden Seiten der zwei derzeit stärkten VL-Klubs sind mit Douglas Felipe Macedo Reis (5 Tore), Manuel Sandrisser, Jonas Tratter (je 4 Tore) bzw. Nicolai Bösch (5 Tore) und Marcel Ladinek (4 Tore) starke Offensivspieler in ihren Reihen, welche ein so prestigeträchtiges Lokalderby fast im Alleingang entscheiden können. „Wir haben drei richtig gute Verstärkungen geholt und die Qualtiät in der Mannschaft noch um einiges steigern können.