Im kranken Haus

Ärzte behandeln das Gesundheitssystem .

Diagnose Systemfehler: Sie wollen wissen, was Sie in einer Arztpraxis oder in einem Spital wirklich erwartet? Vier Top-Mediziner zeigen mit umfangreichen Fallbeispielen schonungslos auf, woran es in unserem Gesundheitssystem krankt. Die Fakten mögen erschüttern. Doch dieses Buch rechnet nicht nur mit den Lügen im System ab, es bietet vor allem praktikable Lösungen an, um die Beziehung von Arzt und Patient in eine heilsame Zukunft zu führen.