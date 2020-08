Im Klostertal Museum ist wieder einiges los

Das Reiseziel Museum steht heuer ganz im Zeichen der Kräuter. Am 5. und 6. September können Familien mehrere Spiel- und Bastelstationen im Museum besuchen und mit Kräutern arbeiten. Am Abend des 6. September spielt dann die Band „Of Horses and Men“ im Tenn auf.

Am 6. September ab 18 Uhr spielt die Vorarlberger Band „Of Horses and Men“ mit Indie-Folk auf. Beim stimmungsvollen Akustik Konzert präsentieren sie ihre klangvolle Musik und führen uns, mal zart, mal bart, durch die Dämmerung in die Nacht. Das Quartett interpretiert nicht, sondern spielt sich selbst mit ihren eigenen Liedern und Texten: „It’s all about mustaches, boots and hats, of cigarettes, whisky and no regrets, it’s all about Horses and Men.“