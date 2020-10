Im Kellerduell zählen die Punkte immer doppelt

Vorletzter FC Rotenberg trifft auf das Schlusslicht SC Röthis

Der Liveticker vom Spiel Rotenberg vs Röthis

Röthis hat mit dem 3:1-Sieg beim Dornbirner SV nun Selbstvertrauen getankt und will nachlegen. Mit Marcel Sohler und Torjäger Sandro Decet kommen bei den Vorderländern zwei wichtige Leistungsträger in die Mannschaft zurück. Oldie Christoph Stückler (Gelbsperre) und Stiefsohn Livio Stückler (Leiste) fehlen den Röthnern. Rotenberg könnte mit einem Erfolg Rankweil und Wolfurt in der Tabelle überholen, Röthis mit drei Punkten könnte den Anschluss wahren.