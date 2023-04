Im Kellerduell SV Ried gegen Hartberg gilt Verlieren verboten

Der Tabellenletzte trifft auf den Vorletzten.

Der Ticker vom Spiel SV Ried vs TSV Hartberg

Der TSV Hartberg ist erstmals in der Bundesliga seit vier Spielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 2U). Die Oststeirer gewannen beide bisherigen Saison-Duelle gegen Ried – davor gab es in acht BL-Duellen keinen einzigen Sieg (5U 3N).

Der TSV Hartberg kassierte in den zwei Duellen dieser Saison der Bundesliga gegen die SV Ried kein Gegentor, davor blieben die Oststeirer nur in einem der acht BL-Duelle gegen Ried ohne Gegentor.

Der TSV Hartberg blieb in der Bundesliga die letzten sieben Spiele gegen einen Tabellenletzten ungeschlagen und gewann dabei fünfmal. In vier der letzten fünf BL-Duelle gegen einen Tabellenletzten blieb Hartberg ohne Gegentor. Allerdings gewann in dieser BL-Saison beim Duell Letzter gegen Vorletzter immer das Schlusslicht (4S) – darunter Hartberg gegen Ried in der 17. Runde.