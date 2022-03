Im Halbfinale wartet der Titelfavorit Asiago

In der Vorschlussrunde der AHL bekommt es der EHC Lustenau mit einer Profitruppe zu tun.

Nach dem 3:1 Heimerfolg des EHC Lustenau gegen den EK Zell am See und dem damit verbundenen Aufstieg ins Halbfinale, geht es für die Lustenauer Cracks bereits am Samstag beim Auswärtsspiel gegen Asiago weiter. Spielbeginn im Stadion Odegar ist um 20.30 Uhr.

Keine Verschnaufpause gibt es für die Cracks des EHC Lustenau. Nach der Serie gegen Zell am See, welche über fünf aufreibende Partien ausgespielt wurde, bekommen es nun Max Wilfan und Co. mit Asiago Hockey zu tun. Die Venetier eliminierten im Viertelfinale das Team aus Sterzing in nur drei Spielen mit einem Gesamtscore von 20:8 Treffern und gelten als der große Favorit auf den Meistertitel in der Alps Hockey League. Da sich Asiago bereits nach drei Spielen qualifizierte, hatten sie nun beinahe eine Woche Zeit, um sich auf die Halbfinal-Serie vorzubereiten.

Anders sieht dies beim EHC Lustenau aus. Diese hatten im Viertelfinale drei Spiele pro Woche. Die schwere Serie gegen die Pinzgauer zeigte natürlich auch bei den Spielern Wirkung, welche mit größeren oder kleineren Blessuren in die Halbfinal-Serie starten. Krankheits- bzw. verletzungsbedingt werden beim ersten Aufeinandertreffen wohl Philipp Koczera, Dominik Oberscheider, Brian Connelly sowie der langzeitverletzte Dominic Haberl fehlen.

„Wir suchen jetzt keinesfalls Ausreden. Kleinere Blessuren sind in dieser Phase der Meisterschaft an der Tagesordnung. Nach dem Erfolg gegen Zell am See gehen wir mit viel Euphorie in die Serie gegen Asiago. Unser Team möchte auch gegen die favorisierten Italiener bestehen und ihnen eine offene Serie bieten. Asiago hat eine sehr starke Mannschaft, doch dass sie nicht unbezwingbar sind, haben wir diese Saison schon bewiesen,“ so Lucas Haberl, Stürmer des EHC Lustenau und Torschütze zum 2:1 gegen Zell am See.

In der bisherigen Saison sind die beiden Teams bereits viermal aufeinandergetroffen. In drei Duellen ging Lustenau als Sieger vom Eis. Im Grunddurchgang gewann Lustenau sowohl das Heim- als auch das Auswärtsspiel. In der Masterround gewann jeweils das Auswärtsteam die Partie. Spielbeginn Im ersten Duell in der Halbfinal-Serie in Asiago ist am Samstag um 20.30 Uhr.

Samstag, 26. März 2022, 20.30 Uhr, Stadion Odegar