Im Gotthard-Panoramaexpress nach Bellinzona.

Freuen Sie sich gemeinsam mit den VN und Loacker Tours auf ein erstklassiges Erlebnis. Auf dieser Reise verbinden Schiff und Zug zwei der schönsten Regionen in der Schweiz.

In Vitznau gehen Sie an Bord eines Schiffes, welches Sie nach Flüelen bringt. Genießen Sie in der ersten Klasse Ihr Mittagessen, während die Schweizer Bilderbuchlandschaft wie ein Film am Fenster vorbeizieht. Zu sehen sind pittoreske Städte und Dörfer entlang des Ufers und dahinter eine beeindruckende Bergkulisse. Sehen Sie den "Schillerfelsen", welcher die Verbundenheit der Region mit dem deutschen Schriftsteller und seinem Werk "Wilhelm Tell" dokumentiert.