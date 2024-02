Im Gigantenduell Salzburg gegen Sturm Graz um die Tabellenspitze

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

Der Liveticker vom Spiel Salzburg vs Sturm Graz

FC RB Salzburg – SK Sturm Graz Freitag 20.30 Uhr

Zum 15. Mal duellieren sich der SK Sturm Graz und FC Salzburg als Führungsduo in einem Spiel der Bundesliga. Sturm gewann drei dieser Spiele, Salzburg deren acht, bei drei Remis – das Hinspiel endete in Graz mit 2:2.

Der FC Salzburg gewann in der Bundesliga in den letzten drei Kalenderjahren sein Auftaktspiel und erzielte dabei jeweils mehr als ein Tor. Der SK Sturm Graz gewann 2022 das Auftaktspiel (1:0 gegen den SK Rapid), blieb davor allerdings 10 Jahre in Folge im ersten BL-Spiel sieglos.

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga als Tabellenzweiter seit 12 Spielen ungeschlagen (9S 3U) – zuvor blieb Sturm nur von Oktober 1995 bis März 1996 in so vielen BL-Spielen in Folge als Tabellenzweiter ungeschlagen (12 – 8S 4U) und nie länger.

Der SK Sturm Graz holte in dieser Saison der Bundesliga 17 Punkte aus den ersten acht Auswärtsspielen – so viele wie zuvor nur 1998/99 (damals sogar 19 Punkte). Die Grazer trafen erstmals 18 BL-Auswärtsspiele in Folge und blieben zuletzt am 22. Oktober 2022 in einem Auswärtsspiel torlos (0:0 in Salzburg).