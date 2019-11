Im Gespräch mit den Lingenauer Bürgern

Beim Bürgerdialog zur Gemeindewahl 2020 trafen sich interessierte Gemeindebürger im Wäldersaal.

Lingenau. Nächstes Jahr wird am 15. März in ganz Vorarlberg und so auch in Lingenau die Gemeindevertretung neu gewählt. Die Gemeinde Lingenau hat kürzlich interessierte Gemeindebürgerinnen und –bürger zu einem Bürgerdialog in den Wäldersaal eingeladen in dem über die vergangenen Jahre berichtet und ein Ausblick auf die kommende Wahl und die anstehenden Aufgaben gegeben wurde.

Aktiv mitgestalten

„Es braucht Menschen, die sich im Rahmen der Gemeindevertretung einbringen und so das Dorf aktiv mitgestalten. Demokratische Mitbestimmung ist kein theoretisches Ideal, sondern die praktische Form, in der das Zusammenleben in unserer Gesellschaft organisiert wird und wichtige Weichen für die Dorfentwicklung gestellt werden“, betonte Bürgermeisterin Annette Sohler. Moderiert wurde der Informationsabend von Stefan Hagen und Kriemhild Büchel-Kapeller (Zukunftsbüro des Landes Vorarlberg). Beide Moderatoren und Bürgermeisterin Annette Sohler gaben an diesem Abend einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten der Teilnahme und dem jeweils damit verbundenen Aufwand.

Vorwahl wichtig