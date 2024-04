Im Gespräch mit Monika Helfer und Michael Köhlmeier

Im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums lädt Hospiz Vorarlberg zu einem Abend mit dem Vorarlberger Schriftsteller-Paar Monika Helfer und Michael Köhlmeier ein. Im Gespräch mit Walter Fink werden die beiden am Montag, den 29. April, über Fragen des Lebens sprechen und aus ihren Werken lesen.

Zu einem tiefsinnigen, aber durchaus auch unterhaltsamen Abend lädt das Team von Hospiz Vorarlberg am Montag, den 29. April, um 19 Uhr in das Kloster Mehrerau in Bregenz. Walter Fink vom Hospiz-Förderkreis wird mit Monika Helfer und Michael Köhlmeier ein Gespräch führen und dabei den thematischen Bogen von Liebe, Leben und Literatur bis hin zu Tod und Traurigkeit spannen. Monika Helfer und Michael Köhlmeier sind Größen der deutschsprachigen Literatur, die bereits mit unzähligen Preisen ausgezeichnet wurden. An diesem Abend wird das bekannteste Vorarlberger Schriftsteller-Ehepaar auch aus seinen Werken lesen. Ein musikalischer Part von Michael Köhlmeier rundet das Programm ab.