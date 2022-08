Im Flugzeug: Kinder sitzen acht Stunden neben toter Mutter

Auf dem Flug von Hongkong nach Großbritannien verstarb Helen Rhodes - ihre Kinder und ihr Mann mussten hilflos neben der Leiche sitzen.

Eine schlimme Tragödie ereignete sich vor Kurzem auf einem Flug von Hongkong nach England. Die britische Familie Rhodes siedelte mit diesem Flug um - das Ehepaar Simon und Helen hatte 15 Jahre in Hongkong verbracht, wollte nun mit den kleinen Kindern Nathan und Emma zurück in die Heimat.

Im Schlaf verstorben

Helen, die sich so auf ihre Verwandten und Freunde gefreut hatte, sollte sie leider nie wieder treffen: Die Krankenschwester verstarb während des Flugs im Schlaf. Nachdem ihr Mann und ihre Kinder bemerkten, dass sie nichts mehr reagierte, wurden sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet, welche aber ohne Erfolg blieben. Furchtbar: Die verbleibenden acht Flugstunden bis zur Zwischenlandung in Deutschland mussten Simon Rhodes und seine Kinder neben der toten Mutter sitzen.

"Traumatische Erfahrung"

"Obwohl das eine enorm traumatische Erfahrung für sie alle war", schreibt eine Freundin der Familie auf einer Funraising-Seite, "hatten sie so wenigstens die Gelegenheit, Helen alles zu sagen, was sie ihr noch sagen wollten." Die Leiche der Britin bleibt vorerst in Deutschland, wo eventuell eine Obduktion stattfindet. Die anderen drei Rhodes' flogen allein weiter nach Großbritannien.