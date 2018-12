Im Duell der Tabellennachbarn geht es um doppelte Punkte

Beim letzten Heimspiel vor Weihnachten empfängt der EC Bregenzerwald im Dornbirner Messestadion den EK Zeller Eisbären.

Ende Oktober gab der EC Bregenzerwald in Zell am See eine 2:0 Führung aus der Hand und kassierte eine bittere Niederlage. Diese Kerbe wollen die Schützlinge von Markus Juurikkala am Mittwoch wieder ausbessern, geht es nicht nur um drei Punkte für den Liga Grunddurchgang, sondern auch im österreichischen Final Four. In beiden Fällen führen derzeit die Eisbären um sechs bzw. drei Zähler, würden aber bei einer Niederlage in Dornbirn wertvollen Boden an den ECB verlieren.