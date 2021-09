Im dritten Heimspiel ist der EHC Lustenau Favorit

In der vierten Runde der Alps Hockey League trifft das Team von Coach Mike Flanagan in der Rheinhalle Lustenau auf Kitzbühel.

In der Saison 2020/21 trafen die beiden Teams gleich viermal aufeinander. In der sogenannten „Return to play“ Phase zu Beginn der letztjährigen Meisterschaft konnten jeweils die Heimmannschaften über einen Sieg jubeln. In der „regular Season“ hatte Lustenau mit dem 9:0 Auswärtserfolg sowie dem 7:3 Heimsieg die Nase vorne. Trotzdem ist das Lustenauer Team rund um Kapitän Max Wilfan vor den Adlern aus Kitzbühel gewarnt. Geht es nach der Statistik aus den letzten Jahren wird wieder ein trefferreiches Spiel erwartet.