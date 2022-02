Im Derby geht es um zwei Punkte und den Verbleib

Am kommenden Freitag gastieren die Montfortstädter zum Landesliga-Derby in der Herrenriedhalle in Hohenems.

Feldkirchs-Handballer sind am Freitag um 20 Uhr zu Gast beim HC Hohenems. Die Jungs von Trainer Zoran Obradovic konnten bereits ein Spiel in der Rückrunde gegen Friedrichshafen-Fischbach gewinnen und stehen aktuell mit 5 Punkten auf Platz 8 der HVW Landesliga-Tabelle. Die Grafenstädter mussten über die Weihnachtspause wichtige Kaderabgänge verzeichnen und konnten das letzte Spiel gegen Bad Saulgau nicht gewinnen und stehen auf Platz 9 der Tabelle.

Für beide Teams ist das Spiel nicht nur wichtig, weil es ein Derby ist, sondern auch, weil es um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht. Aktuell müssten beide Mannschaften den Schritt abwärts in die Bezirksliga machen, da die letzten 3 Teams aus der Landesliga absteigen. Doch noch ist kein roter Strich unter der Rechnung und so könnte jeder gewonnene Punkt gleichbedeutend mit dem Ligaerhalt sein.

Im Hinspiel im Oktober mussten sich beide Teams nach einer spannenden Partie die Punkte teilen (26:26). Doch dieses Mal zählt für Trainer Obradovic nur ein Sieg: „Wir müssen das Derby gegen Hohenems unbedingt gewinnen, um den Abstiegsplatz zu verlassen. Ein Derby ist immer mit vielen Emotionen verbunden – die brauchen wir aber auch! Wir müssen besonders in der Abwehr konzentriert und konsequent agieren.“

Leider sieht es Kadertechnisch auf Seiten der Montfortstädter nicht so gut aus. Am Dienstag hat sich Flügelspieler Noah Werner verletzt und fällt 6 Wochen aus. Die junge Mannschaft wird trotzdem hochmotiviert in Hohenems antreten und freut sich auf lautstarke Unterstützung von den BW-Fans.

HVW Landesliga Runde 9

HC Hohenems – HC Sparkasse BW Feldkirch

Herrenriedhalle, Hohenems