Im Bregenzerwald regierte der Filzball

Die Sieger der „Sport Gotthard“-Tennismeisterschaften stehen fest.

Egg. Vier Wochen lang schwangen die Wälder Tenniscracks ihre Rackets, bis die Sieger der achten Auflage der „Sport Gotthard“-Tennismeisterschaften ermittelt waren. Heuer geben bei dem dieses Mal vom UTC Egg organisierten Event knapp 150 Spieler(innen) aus der Region in zehn Kategorien ihre Meldungen ab.

Bis zum Halbfinale bestimmten die Teilnehmer(innen) eigenständig ihren Spielort, die Vorschlussrunde sowie die Endspiele kamen in Egg-Junkerau zur Austragung.

In der Kategorie Herren Einzel gab es ein neues Siegergesicht. Johannes Bachmann vom TC Schwarzenberg hatte im Endspiel gegen Hannes Reimair (UTC Egg) dies Nase vorne, weil der Egger nach einem 5:7-Rückstand im Anschluss an den ersten Satz aufgrund der brütenden Hitze und der Teilnahme an zwei weiteren Finalpartien aufgeben musste. Seriensieger Favorit Christoph Birnbaumer zog sich bei seinem Sieg im Semifinale einen Muskelfaserriss zu, der das Endspiel unmöglich machte. Dafür stand er als Magier „Magic Birne“ bei den Zuschauern im Rampenlicht.