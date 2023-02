Im Austria-Duell hofft Lustenau auf einen Heimsieg

Die Wiener Veilchen mit Ex-Lustenau Torjäger Haris Tabakovic gastieren im Reichshofstadion.

Der Liveticker vom Spiel SC Austria Lustenau vs FK Austria Wien

SC Austria Lustenau – FK Austria Wien Sonntag, 19.02.2023, 14:30 Uhr, Reichshofstadion, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Der SC Austria Lustenau punktete in der Bundesliga in fünf der sechs Heimspiele gegen den FK Austria Wien (2S 3U). Einen so hohen Anteil (83%) weist Lustenau in BL-Heimspielen gegen kein anderes Team bei mindestens sechs BL-Heimspielen auf.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit fünf Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (1S 4U) – länger zuletzt von August 2015 bis Oktober 2016 (damals 6 Spiele in Folge). Die Wiener Austria verlor nur eines der letzten 11 BL-Spiele gegen Aufsteiger (5S 5U) – am 21. Mai 2021 bei der SV Ried (2:3).

Der SC Austria Lustenau ist in der Bundesliga seit drei Heimspielen ungeschlagen (1S 2U) – länger zuletzt im Frühjahr 1999 (damals 4). Die Vorarlberger holten 12 Punkte aus den ersten acht Heimspielen (wie 1997/98) – nie mehr, und erzielten 14 Tore – erstmals so viele in den ersten achten Heimspielen einer BL-Saison.

Der FK Austria Wien ist in der Bundesliga seit sechs Auswärtsspielen ungeschlagen (3S 3U) – zuletzt 2019/20 länger (10 unter Trainer Christian Ilzer). Allerdings verlor die Wiener Austria bei Aufsteigern zwei der letzten sechs BL-Auswärtsspiele (3S 1U).

Austria Wiens Haris Tabakovic erzielte in Runde 17 das früheste Jokertor in der Bundesliga (31. Minute) seit Altachs Daniel Nussbaumer im Oktober 2020 gegen die Admira (28. Minute). Der 28-jährige Schweizer traf als Joker doppelt, das gelang zuvor Lustenaus Bryan Teixeira am 14. Spieltag beim 3:3 gegen Rapid. Lustenau wurde 2021/22 Meister der 2. Liga und Tabakovic mit 27 Treffern Torschützenkönig.

Am kommenden Sonntag findet das erste Heimspiel im Frühjahr für die Austria statt. Zu Gast im Reichshofstadion ist der FK Austria Wien. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Austrianer Haris Tabakovic.

Der Gegner - FK Austria Wien

Die Wiener haben mit einem 3:1 Sieg optimal ins Frühjahr gefunden. Matchwinner mit zwei Toren und einer Vorlage war Haris Tabakovic, letzte Saison noch Austrianer in Grün-Weiß. In den ersten 16 Runden in Violett agierte der großgewachsene Stürmer oftmals glücklos, hat aber wohl in der Vorbereitung und unter Neo-Coach Michael Wimmer zu seinen Stärken zurückgefunden. "Uns erwartet am Sonntag eine ganz andere Wiener Austria als noch im Hinspiel. Mit dem Trainerwechsel haben sie neue Impulse gesetzt, die bereits positive Auswirkungen zeigen. Sie haben ein neues System und eine neue Spielanlage, darauf müssen wir reagieren", analysiert Markus Mader den Gegner. "Natürlich müssen wir auch Haris in den Griff bekommen, er bekommt nun das nötige Vertrauen und ist super ins Frühjahr gestartet. Es wird eine echte Herausforderung". Die Wiener haben sich in der Winterpause mit Doron Leidner (Olympiakos Piräus) verstärkt, zusätzlich wurde Ibrahima Dramé von den Young Violets hochgezogen. Filip Antovski und Billy Koumetio haben den Verein verlassen.

Die Austria

Bei der Austria ging das erste Spiel im Frühjahr mit 0:4 verloren, die Salzburger waren am Ende einfach zu überlegen, auch wenn die Austria vor allem in der ersten Hälfte sehr gut dagegenhielt. Doch ein schneller Doppelpack nach dem Seitenwechsel sorgte früh für die Vorentscheidung. "Wir haben in der ersten Halbzeit einen ordentlichen Auftritt hingelegt, haben gut verteidigt und wenig zugelassen. Nach vorne konnten wir leider nicht die nötigen Umschaltmomente kreieren, aber das war uns klar, dass das gegen Salzburg nicht einfach werden würde. Leider mussten wir durch individuelle Fehler dann früh in Hälfte zwei dem Rückstand nachlaufen. Da bist du dann gegen Salzburg chancenlos", findet Markus Mader klare Worte. Dennoch betonte der Trainer vor allem die positiven Dinge. Das Team rund um Kapitän Matthias Maak präsentierte sich vor allem im Spiel gegen den Ball deutlich verbessert. "Wir müssen jetzt neben der Defensive aber auch offensiv wieder mehr tun. Nur wenn wir uns Chancen erarbeiten, können wir Tore schießen Wir müssen hinter die Abwehr kommen und schnelles Umschaltspiel forcieren", bringt Mader gleich auch Verbesserungsmöglichkeiten auf den Tisch. "Individuelle Fehler abstellen, Fußball spielen und nicht nur hinten reinstellen sowie Torchancen erarbeiten sind unsere Pläne für das Spiel gegen Austria Wien", erklärt Mader abschließend den Match-Plan. Kadertechnisch kann das Trainerteam auf alle Spieler bis auf Yuliwes Bellache zurückgreifen. Pius Grabher wird nach seiner Gelbsperre mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zurück in der Startelf sein.

Bundesliga 2022/2023

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 17 13 3 1 37:9 42

2. SK Sturm Graz 18 11 6 1 29:12 39

3. LASK Linz 18 8 7 3 32:22 31

4. WSG Tirol 17 8 3 6 29:27 27

5. SK Rapid Wien 17 7 3 7 25:19 24

6. FK Austria Wien 17 7 5 5 28:26 23

7. SK Austria Klagenfurt 18 6 3 9 27:35 21

8. Wolfsberger AC 18 6 2 10 33:36 20

9. SC Austria Lustenau 17 4 6 7 23:32 18

10. SCR Altach 17 4 3 10 20:35 15

11. TSV Hartberg 18 4 2 12 18:35 14

12. SV Ried 18 3 5 10 13:26 14

18. Spieltag