Im Aufsteigerduell gibt es keinen Favoriten

FC Dornbirn Frauen spielen zuhause gegen Krenglbach.

Am 29. August sind die Damen des SV Fenastra Krenglbach zu Gast bei den Ladies des FC Dornbirn. In dieser Begegnung treffen zum ersten Mal die beiden Bundesligaaufsteigerinnen aufeinander. Mit zwei Siegen in den ersten beiden Spielen ist der Einstand für die Messestädterinnen gut gelungen. Das erste Heimspiel gegen den Vizemeister Carinthians Liwodruck Hornets aus Kärnten konnten sie mit 2:0 für sich verbuchen. Und auch beim ersten Auswärtsspiel vergangenen Wochenendes in der steirischen Landeshauptstadt gegen LUV Graz konnten die Ladies mit einem durchaus positiven Ergebnis von 1:5 nach Hause fahren und befindet sich derzeit auf dem 2. Tabellenplatz.