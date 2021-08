Im Aquathlon war Sarah Hämmerle eine Klasse für sich

Die junge Dornbirnerin wird Staatsmeister in diesen beiden Disziplinen.

Die neue Staatsmeisterin im Aquathlon kommt aus dem Ländle – Sarah Hämmerle (RV DJs Bikeshop Simplon Hard) gewinnt die Ö(ST)M im Aquathlon (Schwimmen und Laufen) in Linz

Die junge Dornbirnerin Sarah Hämmerle, bringt nach längerer Zeit wieder einen Staatsmeistertitel ins Ländle. Bei den Ö(ST)M im Aquathlon, im Rahmen des SteelTownMan in Linz, zeigte die Athletin vom RV DJs Bikeshop Simlon Hard, vor allem beim Schwimmen eine sehr starke Leistung. Mit über 30 Sekunden Vorsprung stieg sie als Erste aus dem Wasser. Der 18 jährigen genügte auf den 5000m die viertschnellste Laufzeit um ihren ersten Staatsmeistertitel ins „Trockene“ zu bringen.

Für Vorarlberg gab es an diesem Tag zwei weitere ÖM-Medaillen. In der Klasse Schüler B konnte der Feldkircher Raphael Künz (RV DJ´s Bikeshop Simplon Hard) die Bronzemedaille erkämpfen.

Bei den Altersklasseathleten gewann Sabine Buxhofer (Tri Dornbirn) in der Klasse W40 die Goldmedaille. In der Overallwertung erreichte sie den starken 8. Gesamtrang. Anmk. Ihr Sohn Theo Buxhofer erreichte den 5. Rang in der Schüler E Klasse.