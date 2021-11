Im Abschiedsspiel will Neubauer mit Wolfurt siegen

Gegen das Schlusslicht Austria Lustenau Amateure schnürt Wolfurt Kicker Tobias Neubauer zum letzten Mal die Schuhe.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Wolfurt vs Austria Lustenau Am.

Mit dem sechsten Heimsieg will der Tabellendritte Wolfurt gegen das Schlusslicht Austria Lustenau die realistische Chance auf einen der zwei zu vergebenen Aufstiegsplätze wahren. Für den drittältesten Kaderspieler der Hofsteig-Mannschaft Tobias Neubauer (31) wird es der letzte Auftritt im Wolfurt-Dress. Aus beruflichen Gründen hängt der rechte Außenbahnspieler nun seine Schuhe an den berühmten Nagel. Hinter den Legenden Thomas Fetz und Klaus Leitenbauer rangiert Tobias Neubauer mit 363 (!) Einsätzen in Meisterschaftsspielen in der ewigen Bestenliste von Wolfurt an der dritten Stelle. 90 Tore schoss Tobi Neubauer für Wolfurt und der Meistertitel in der Vorarlbergliga vor zwei Jahren war sicher sein sportliches Highlight. Fast siebzehn Jahre trug er im Eins das Trikot und natürlich will er sich mit einem vollen Erfolg von der heimischen Bühne verabschieden. Zuletzt erreichte der Aufstiegsaspirant zwei 2:0-Siege und zwei Remis. Der Prügelknabe Austria Lustenau Amateure erlitt fünf Niederlagen in Folge. Mit dem Brasilianer Pereira de Oliveira Junior fehlt den Grün-Weißen zudem noch ein starker Mittelfeldspieler wegen einer Gelb-Rot-Sperre.